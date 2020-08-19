Domates bol olunca fiyatı düştü Domates bol olunca fiyatı düştü İki hafta önce 2 TL'den fiyat gören domates bu hafta 80 kuruşa düştü Tokat'ta tarla domatesinin hasadıyla birlikte ürünün bollaşması sonucu fiyatlar iki hafta önce 2 TL iken bu hafta 80 kuruşa kadar düştü.

Domates bol olunca fiyatı düştü

İki hafta önce 2 TL'den fiyat gören domates bu hafta 80 kuruşa düştü

TOKAT - Tokat'ta tarla domatesinin hasadıyla birlikte ürünün bollaşması sonucu fiyatlar iki hafta önce 2 TL iken bu hafta 80 kuruşa kadar düştü.

Türkiye'de domates üretiminin yaklaşık yüzde 5'inin üretildiği Tokat'ta yıllık ortalama 80 bin dekar alanda 250 bin ton domates üretimi yapılıyor. Seradan sonra tarla domatesinin de piyasaya girmesi ile birlikte fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Tokat Sebze ve Meyve Halinde domates kalitesi ve cinsine göre 80 kuruş ile 1.20 lira arasında satılıyor. Komisyoncular çevre il ve ilçelerde de aynı tarihlerde domates hasadının yapılması nedeniyle üretimin artması, talebin azalması sonucu fiyatların düştüğünü kaydetti. Sebze Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, domates hasadının artması sonucu fiyatların düştüğünü söyledi. Üretici açısından fiyatların üzücü olduğunu belirten Tayfur, "Tarla domatesi hasat olarak yeni başladı. Ama bu bölgede çevre il ve ilçelerde her yerde domates üretimi olduğu için fiyatlar düştü. Domates fiyatları halde 80 kuruş ile 1.20 lira arasında değişiyor. Üretici için sıkıntı, domates para etmiyor" dedi.

Komisyoncu Mustafa Başıaçık da domates üretiminin artması ile birlikte fiyatların düştüğünü söyledi. Domates üretimi yapılan çevre illerde de aynı dönemlerde domates üretimi yapıldığının altını çizen Başıaçık, "Domates fiyatları kalitesine göre değişiyor. 15-10 gün önce 2 lira civarında idi. Şuan fiyatlar 1 liraya kadar düştü" diye konuştu.

Kaynak: İHA