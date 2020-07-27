Domaniç Yeşilköy'de koronavirüs karantinası KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı 250 nüfuslu Yeşilköy, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışlara kapatıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı 250 nüfuslu Yeşilköy, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışlara kapatıldı.

Domaniç Kaymakamlığı, Yeşilköy'de koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yeşilköy köyünün tamamında 26 Temmuz 2020 tarih saat 24.00'den 09 Ağustos 2020 tarih saat 24.00'a kadar giriş/çıkışların Yeşilköy girişi Karşı Bahçeler Mevki Jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına, Aşağı Dereyolu 1-2, Kocakır Mevki, Sütlük Deresi Mevki, Fıranlar Yeşilköy Yol Ayrımı (Yassı Dere Mevki) yollarının kapatılmasına, köy sakinlerinin köy yerleşkesinde karşılayamadıkları ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığı ve ilgili kurumlarca karşılanmasına ilçe hıfzıssıhha kurul kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA