Domaniç Yeşilköy'de koronavirüs karantinası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Domaniç Yeşilköy'de koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı 250 nüfuslu Yeşilköy, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışlara kapatıldı.

Domaniç Yeşilköy'de koronavirüs karantinası
27.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:58

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı 250 nüfuslu Yeşilköy, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 14 günlüğüne karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışlara kapatıldı.

Domaniç Kaymakamlığı, Yeşilköy'de koronavirüs vakaları görülmesi üzerine kurul kararıyla karantina uygulamasına geçildiğini açıkladı. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yeşilköy köyünün tamamında 26 Temmuz 2020 tarih saat 24.00'den 09 Ağustos 2020 tarih saat 24.00'a kadar giriş/çıkışların Yeşilköy girişi Karşı Bahçeler Mevki Jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına, Aşağı Dereyolu 1-2, Kocakır Mevki, Sütlük Deresi Mevki, Fıranlar Yeşilköy Yol Ayrımı (Yassı Dere Mevki) yollarının kapatılmasına, köy sakinlerinin köy yerleşkesinde karşılayamadıkları ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığı ve ilgili kurumlarca karşılanmasına ilçe hıfzıssıhha kurul kararı alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Politika
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı 3. Sayfa
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Demet Akbağ Gülben Ergen Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Domaniç Yeşilköy'de koronavirüs karantinası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 20:23:10. #1.15#
title