Domaniç'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.



Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, 3 gün önce Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Oktar, "Her iki bölgede de yangınlar gece boyunca sürmüştü. Ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızın da desteğiyle sabaha kadar sürdürülen çalışmalar neticesinde yangınların etrafı çevrilerek yayılmasının önüne geçilmişti. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda Emet'teki yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi. Domaniç'te de yangın tamamen kontrol altına alındı. Çevrilen alanın içerisinde risk oluşturmayan küçük yangınlar mevcut. Burada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı boşaltılan Kabaklar köyünde de vatandaşlarımız evlerine yerleştirilerek normal yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Yangınlarda zarar gören alan ise yapılacak ölçümlerin ardından belirlenecek" diye konuştu.



(Tamer Yiğit/İHA)