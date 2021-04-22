Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi
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Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yolda bulduğu bir miktar parayı belediyeye teslim eden ilkokul öğrencisi ödüllendirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yolda bulduğu bir miktar parayı belediyeye teslim eden ilkokul öğrencisi ödüllendirildi.

Hisar ilkokulu 4. Sınıf öğrencisi Fazlı Kerem Bilgin, Tavşanlı Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde bir miktar bulduğu parayı Domaniç Belediyesindeki Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Bilgin de bir miktar para kaybolduğu anonsunu duyunca hemen belediyeye giderek sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim ettiğini belirtti.

Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Bilgin, giyim mağazasında kullanabileceği hediye çeki verdi.

Ertürk, "Öğrencimiz bulduğu parayı sahibine ulaşması için teslim etmesi örnek bir davranış oldu. Burada paranın miktarının hiçbir önemi yok. Önemli olan bu öğrencimizin yaptığı güzel davranıştır." dedi.

Sınıf öğretmeni Tuğba Yavuz da örnek davranışından dolayı öğrencisini ve ailesini tebrik ettiğini dile getirdi.

Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi
Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi
Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi
Domaniç'te yolda bulduğu parayı belediyeye teslim eden öğrenci ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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