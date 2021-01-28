Domaniç'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürürken, Kocayayla geçidinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. TIR ve zincirsiz araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT