Domaniç'te yangın seferberliği



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç İlçesinde köylü kadınlar sırayla köylerinde gözleme ayran yaparken sosyal medya üzerinden yardımlar da ilçeye akın akın geliyor. Domaniç'in köylerinden, komşu il ve ilçelerden çok sayıda gönüllü genç kazmasını küreğini kaparak Domaniç Belediyesi önünde toplanıyor.

Belediye Otobüsü toplanan gençleri Çukurca kriz merkezine ulaştırıyor.

Edirne'den Karsa çok sayıda hayırsever vatandaş nakdi yardım gönderirken, Gurbetçi Domaniçliler de Almanya'dan, Azerbaycan'dan ilçe merkezindeki tanıdıkları aracılığıyla maddi yardımlarda bulunuyorlar.

Domaniçli birçok esnaf kepenk kapatarak çalışanları ile birlikte ya arazide yangın söndürme çalışmasına katılıyor. ya da iş yeri aracıyla Köylerde ve kriz merkezlerinde toplanan yardımları araziye götürüyorlar. Köylü kadınlar her gün farklı köylerde gözlemeler yapıyor.

Genç delikanlılar motosikletleri ile yol kavşaklarında bekleyerek dışarıdan gelen iş makinalarına kılavuzluk edip yangın mahalline götürüyorlar.

Köylerde yaşlılar ise cami avlularında toplu halde dua ediyorlar.