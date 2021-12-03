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Domaniç'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Domaniç'te uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli şahsın Bursa'dan satmak amacıyla Domaniç ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonda, şüphelilerin içinde bulunduğu araç Domaniç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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