Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.

30.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:10
Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

'nın ilçesinde, çarpışan otomobil ile minibüsün sürücüleri yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda, Gökhan Temiz'in kullandığı 16 U 8723 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine, Sav ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et