Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
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Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:19
Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Sav yönetimindeki 16 CVE 99 plakalı otomobil, Domaniç Emniyet kavşağında Gökhan Temiz yönetimindeki 16 U 8723 plakalı panelvan tipi minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Gökhan Temiz ve Ali İhsan Sav, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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