Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı

15.08.2019 11:23

Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erol Dursun yönetimindeki 16 KCG 34 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BT 419 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Selma ve Huriye Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA