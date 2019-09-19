Domaniç'te tırtılların ormanı istilası

19.09.2019 15:44

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alana yayılan tırtıllarla ilgili, "Tırtıllar, ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımızda kurumuş görüntüsü oluşuyor. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçlar kurumamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır." dedi.

Karacabey, söz konusu bölgedeki ağaçların yapraklarına zarar veren tırtıllarla mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Kızılkuyruklu kayın tırtılının Türkiye'de ilk defa 1940'lı yıllarda Marmara Bölgesi'nde görüldüğünü anlatan Karacabey, Bursa'da ise ilk kez 2018 yılının eylül ayında zararları belirlenen tırtılın "primer zararlı böcek" olarak bilindiğini söyledi.

Karacabey, anılan tırtılın kayın ağaçlarının yapraklarıyla beslendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaçların yapraklarını hızlı bir şekilde tükettiği için ormanlarımıza kurumuş görüntüsü oluşuyor. Özellikle bazı basın organlarında belirtildiği gibi ağaçlar kurumamaktadır, ormanlarımız yok olmamaktadır. Eylül ayının sonu itibariyle kayın ağaçları yapraklarını dökecektir. Böylelikle tırtıl besin bulamayacak ve toprağa inecektir."

Tırtıl zararlısıyla mücadele

Ormanların sağlığının korunması ve tırtıl gibi zararlı organizmalarla mücadele yöntemlerine de değinen Karacabey, doğaya zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemlerini tercih ettiklerini bildirdi.

Karacabey, "Bu maksatla böceklerle beslenen kuşların çoğalıp ormanda yuvalanması için ormanlarımıza her yıl ortalama 50 bin kuş yuvası asılıyor. Yaklaşık 100 kırmızı orman karıncası yuvaları naklediliyor ve 600 bin civarında bu gibi zararlılarla beslenen böcek ormanlara bırakılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA