Domaniç'te silahlı saldırı: 2 yaralı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi Kızılsaray yaylasında 2 kişi silahla yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi Kızılsaray yaylasında 2 kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 8.00 sularında Kızılsaray Yaylası mevkiinde araçla sıkıştırılan A.O.E. (24) ve E.E. (29), Bozüyük'ten gelen R.K. ile tartışmaya başladı. R.K. isimli şahıs elindeki tabanca ile A.O.E. ve E.E.'ye ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan A.O.E. ve E.E. tedavi altına alındı.

Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA