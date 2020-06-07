Domaniç'te silahlı saldırı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Domaniç'te silahlı saldırı: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi Kızılsaray yaylasında 2 kişi silahla yaralandı.

Domaniç'te silahlı saldırı: 2 yaralı
07.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:09

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi Kızılsaray yaylasında 2 kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 8.00 sularında Kızılsaray Yaylası mevkiinde araçla sıkıştırılan A.O.E. (24) ve E.E. (29), Bozüyük'ten gelen R.K. ile tartışmaya başladı. R.K. isimli şahıs elindeki tabanca ile A.O.E. ve E.E.'ye ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan A.O.E. ve E.E. tedavi altına alındı.

Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Haber
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Fatma Girik Demet Akalın
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ateş İzmir Kadın
Şu an buradasınız: Domaniç'te silahlı saldırı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 16:12:34. #1.14#
title