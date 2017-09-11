Domaniç'te Orman yangını söndürme çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar devam etti



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan orman yangını, Bozüyük ilçesine kadar ilerledi.

Dün öğleden sonra Çukurca Beldesi, Akdere ve Ballıca mevkiinde geniş bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten orman çıkan orman yangını Bilecik'in Bozüyük sınırına kadar ilerledi. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, arazinin engebeli olması nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Orman yangını söndürme çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar devam ederken söndürme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yangına müdahale amacıyla 9 helikopter ve 2 uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.