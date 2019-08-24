Domaniç'te orman yangını

Domaniç'te orman yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

24.08.2019 18:09
Domaniç'te orman yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca ve Muhacırlar köyü arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


'Uyuz Hamamı Mevkii'ndeki yangına Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten gelen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.


Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(TY-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.