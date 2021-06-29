Domaniç'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Domaniç'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Domaniç'te minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Özten yönetimindeki 16 HCV 41 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolunun 2. kilometresinde Kazım Acar'ın kullandığı 43 ABR 854 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özten, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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