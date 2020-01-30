Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

30.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:47
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.


Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 0 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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