DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda TIR'ın kayması sonucu kapanan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışında, çok sayıda TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kapanan dağ yolu, karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kütahya, Domaniç, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title