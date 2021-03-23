Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

23.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:51
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı tnedeniyle Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı tnedeniyle Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, zincirsiz araçların, kış lastiğini çıkaran araçların, yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı-Kocayayla geçidi-Yolda kalan araçlar

-Geçitten kar görüntüleri

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),-


Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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