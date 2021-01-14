Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

14.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:36
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, TIR ve zincirsiz araçların geçişlerine yol durumuna göre izin veriliyor. 

Görüntü dökümü

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-Dağ yolundan araçların geçişi-Karayolları ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(KÜTAHYA)-DHA

 


Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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