Domaniç'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

26.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:46

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla mevkisini beyaza bürüdü. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: DHA