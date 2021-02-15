Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
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Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

15.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:19
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Domaniç'te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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