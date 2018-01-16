Domaniç'te İl Delegeleri ile İstişare Toplantısı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Domaniç ilçesinde İl Delegeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Çetinbaş, AK Parti Domaniç İlçe Teşkilatını ziyaretinde Başkan Ahmet Özoğul, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Delegeleri ile istişarelerde bulundu. Delegelere kartlarını ve davetiyelerini dağıtan Başkan Çetinbaş, daha sonra Tavşanlı ilçesine geçerek istişare toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, "Kütahya'ya ve ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı İl Başkanımız Ali Çetinbaş'ı tebrik ediyorum. Domaniç'te yapılan İlçe Başkanlığı Kongresi'nden sonra ilçemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Kendisine teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Domaniç'in tarihi konumu nedeniyle önemli olduğunu ifade etti.

İl Delegeleri ile istişare toplantılarının kongre öncesi planlanmış toplantılar olduğunu söyleyen Çetinbaş, "Bilindiği üzere yapılan tüm kongrelerimiz bir bayram havasında, bir düğün havasında geçiyor. Cumhurbaşkanımız kongremize katılacak, katılım yoğun olacak. Bu sebeple Delegelerimiz sizler için ayrılan yerler için erken saatlerde gelmeniz gerekiyor" dedi.(TY-EFE) - KÜTAHYA