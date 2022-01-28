Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı köylerde kardan kadın, çocuk, gelin ve ayı Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı köylerde kardan kadın, çocuk, gelin ve ayı Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçeye bağlı Sarıot, Karaköy ve Çarşamba köylerinde kardan adamlardan çok kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı dikkatleri üzerine çekti.

İnsanların şaşkınlık içerisinde baktıkları özellikle kardan çocuklu kadın, kardan gelin ve kardan ayı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bazı köylüler çocuklu kadın ve kardan gelin ile resim çektirmekten geri kalmadılar. - KÜTAHYA

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

Domaniç'te hayal gücünü zorlayan kardan kadınlar ve çocuklar ile kardan ayı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kütahya, Domaniç, Karaköy, Türk, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title