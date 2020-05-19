Domaniç'te gençlere bayram ve Kadir Gecesi dolayısıyla anlamlı hediyeler Kütahya'nın Domaniç ilçesinde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla gençlere Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla gençlere Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi. Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık öncülüğünde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında gençlere hediye edilen Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim ve ilmihal ile bayram ve mübarek bir günün daha anlamlı hale geldiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramların evlerde kutlanmak zorunda kalındığını hatırlatan Poçanoğlu, "Kaymakamlığımızın öncülüğünde iki değerli kurumumuz ilçedeki evleri gezerek gençlerimize anlamlı hediyelerini takdim ettiler." dedi. Kaynak: AA