Domaniç'te eğitime 'kar' engeli - Haberler
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Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan, ulaşımı da aksatan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan, ulaşımı da aksatan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Domaniç'te aralıkla süren kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimi geçtiği Domaniç- İnegöl dağ yolunda tipi nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Buzlama nedeniyle sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri de yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Domaniç Kaymakamlığı, kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime yarın için ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kaymakamlık, köylere ulaşımın kapanmaması için iş makineleriyle kar küreme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, buzlanma ihtimaline karşı sürücülerin, zincirsiz araçlarıyla yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı.


Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

Domaniç'te eğitime 'kar' engeli

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Son Dakika Haberleri

Domaniç, İnegöl, kar, Güncel, Haber

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