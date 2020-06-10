Domaniç'te dolu ve sel hayatı felç etti...Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı Domaniç'te dolu ve sel hayatı felç etti.

Domaniç'te dolu ve sel hayatı felç etti...Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu, ilçe merkezini ve köylerini fena vurdu.

İlk defa bu kadar uzun süren dolu yağışı sonucun da Kütahya-Bursa çevre yolunda 60 cm yükselen sular yüzünden araçlar mahsur kaldı. Bir vatandaş araçta mahsur kaldı. Araçta mahsur kalan vatandaş belediye ekipleri tarafından Kepçe ile kurtarıldı. Çatılara, pencerelere ve bazı araçlara ciddi zarar veren ceviz büyüklüğündeki dolu, ilk defa bu kadar uzun süreli yağdı.

Belediye ekipleri tüm gücüyle ilçede ki yolları açmaya çalışırken, İlçe Tarım Müdürlüğü de köylerin zararını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA