Domaniç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Domaniç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

30.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:12
Domaniç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Anıl Cangüloğlu (23) yönetimindeki 16 PL 578 plakalı mobilya yüklü tır, Domaniç-İnegöl kara yolunun 7. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan sürücü Cangüloğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın devrilmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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