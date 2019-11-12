Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
12.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
İsmail Altın yönetimindeki 10 VV 940 plakalı tır, devrildi. Domaniç-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA