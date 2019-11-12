Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

12.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08
Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı

'nın ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

İsmail Altın yönetimindeki 10 VV 940 plakalı tır, devrildi. Domaniç-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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