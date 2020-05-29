Domaniç'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
29.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:54
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Ayverdi yönetimindeki 43 BA 356 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait kamyon, Domaniç-Tavşanlı kara yolunun Güney köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayverdi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA