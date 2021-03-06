Domaniç'te çıkan sazlık yangını söndürüldü
06.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:26
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sazlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Domurköy yakınlarındaki Sazak mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle 15 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit