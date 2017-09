Domaniç'te Çıkan Orman Yangını Bilecik Sınırına Ulaştı

Kütahya Domaniç'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesi orman sınırına ulaştı.



Edinilen bilgiye göre, iki gün önce öğlen saatlerinde Domaniç'in Çukurca beldesi Akdere ve Ballıca mevkiinde başlayan orman yangını Bilecik'in Bozüyük orman sınırı olan Efir ve Pavluka mevkiine yaklaştı. Yangına helikopterler, uçaklar, arazözler ve itfaiye ekipleri aralıksız müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bir dozer arıza nedeniyle yangının ortasında kalarak yandı.



(Tamer Yiğit / İHA)