Domaniç'te bir şahsın darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama - Haberler
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Domaniç'te bir şahsın darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Domaniç'te bir şahsın darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 37 yaşındaki şahsın darp edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 37 yaşındaki şahsın darp edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan Yalçın Sargın (37), dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ölü buluşmuştu. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 23 yaşındaki şüpheli M.Y. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

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