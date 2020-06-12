Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
12.06.2020 01:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:45
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
Kaynak: DHA