Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüşKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
11.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:36
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
Kaynak: DHA