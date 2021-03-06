Domaniç'te baca yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde öğlen saatlerinde bir evde baca yangını çıktı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde öğlen saatlerinde bir evde baca yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerine yakın Durabey köyünde Mehmet Yardımcı 'ya ait evde baca yangını çıktı. Yangın büyümeden köylülerin erken müdahalesi ile önlendi.

Domaniç Belediyesi İfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı