Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Haberler » Güncel » Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Haber

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:03
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

'nın ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaştı.

Domaniç ile Bursa'nın ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler