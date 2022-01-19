Domaniç'in Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santim oldu

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde aralıklarla süren yağışın ardından Kar kalınlığı, 48 santimetreye ulaştı. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya Domaniç'i Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan Kocayayla geçidinde; kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre, 1500 rakımlı bölgede kar kalınlığı, 48 santimetre oldu. Karayolları ekipleri de iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölgede ağır vasıta ve zincirsiz araçların geçişine ise izin verilmedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu ilçede, kar yağışının aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi.