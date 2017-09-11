Domaniç İlçesinde Başlayan Orman Yangını, Bozüyük'e Doğru İlerliyor (2)

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerliyor.



Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, arazinin engebeli olması nedeniyle kontrol altına alınamadı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi sınırlarına doğru ilerleyen yangınla ilgili ise önlemler alındı.