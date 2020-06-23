Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı adeta felç etti.

Domaniç'i yine dolu ve sel vurdu

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı adeta felç etti. Cadde ve sokaklarda göle dönerken, semt pazarında kurulan esnafların tezgahları yağış nedeniyle dağılırken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı felç etti. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında pazarcı esnafını vurdu. Tezgahlardaki ürünlerini kurtarmak için büyük mücadele verdi. Yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir evin girişini su bastı. Bir pazarcı esnafı her yağışta dolan çevre yolunda mahsur kaldı. Pazarcı kamyonetini sudan belediye ekipleri iş makinesiyle çıkardı. Çok sayıda ev ve işyerini sel basarken elektrik ve internetin de gitmesiyle ilçe de hayat felç oldu. Önceki günde sağanak yağış ve dolu nedeniyle ilçede hayat durmuş, cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönmüştü.

Kaynak: DHA