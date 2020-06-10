Domaniç'i dolu ve sel vurdu
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Domaniç'i dolu ve sel vurdu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu sonrası sel meydana geldi.

Domaniç'i dolu ve sel vurdu
10.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:04

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu sonrası sel meydana geldi.

Domaniç ilçesinde yaklaşık yarım saat süren dolu sonrası su altında kalan Kütahya-Bursa çevre yolunda araçlar mahsur kaldı. Araçta mahsur kalan bir vatandaş belediye ekipleri tarafından Kepçe ile kurtarıldı. Çatılara, pencerelere ve bazı araçlara ciddi zarar veren ceviz büyüklüğündeki dolu, ilk defa bu kadar uzun süreli yağdı.

Belediye ekipleri ilçedeki yolları açmaya çalışırken, İlçe Tarım Müdürlüğü de köylerin zararını tespit etmek için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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