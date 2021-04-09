Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, ara ara etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları için uyarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit