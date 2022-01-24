Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor - Haberler
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Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor
AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Domaniç Dağları'nda görev yapan Karayolları ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle daralan yolda temizleme çalışması başlattı.

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Domaniç Dağları'nda görev yapan Karayolları ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle daralan yolda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede bir haftadır etkili olan kar yağışı, özellikle Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda ulaşımın zaman zaman aksamasına yol açtı.

Güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcayan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin çalışıyor.

Kocayayla Bakımevi'nde görev başında olan karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için iş makineleriyle yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, yol kıyısında biriken ve daralmalara neden olan karları temizlemek için de çalışıyor.

Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

AA / Serdar Yiğit - Son Dakika Haberleri

Kütahya, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Haber

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