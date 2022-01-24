Domaniç Dağları'nda kar nedeniyle daralan yollar genişletiliyor

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Domaniç Dağları'nda görev yapan Karayolları ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle daralan yolda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede bir haftadır etkili olan kar yağışı, özellikle Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunda ulaşımın zaman zaman aksamasına yol açtı.

Güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcayan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin çalışıyor.

Kocayayla Bakımevi'nde görev başında olan karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için iş makineleriyle yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, yol kıyısında biriken ve daralmalara neden olan karları temizlemek için de çalışıyor.