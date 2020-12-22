Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
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Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

22.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:09

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na mevsimin ilk kar yağışı düştü.

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na mevsimin ilk kar yağışı düştü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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