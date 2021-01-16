Domaniç Dağları beyaza büründü
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Domaniç Dağları beyaza büründü

16.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:32
Domaniç Dağları beyaza büründü

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

İnegöl-Domaniç kara yolu Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Topuk Yaylası'ndaki Palazoğlu göleti ise dondu.

Beyaza bürünen bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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