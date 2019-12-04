Domaniç Dağı'nda ulaşıma kar engeli
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Domaniç Dağı'nda ulaşıma kar engeli

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

04.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:00
Domaniç Dağı'nda ulaşıma kar engeli

'nın ilçesinin 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yolda kaldı.


Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.


Yolun karla kaplanması sebebiyle çok sayıda araç kara saplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı. Araçlar, civar köylerde yaşayanlarca traktörlerle çekildi.


Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken. trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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