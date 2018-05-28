Doluzedeler Devletten Yardım Bekliyor

Samsun'da yumurta büyüklüğünde yağan doludan araçları ve evleri zarar gören yüzlerce vatandaş, kaymakamlığa dilekçe vererek devletten yardım istedi.

Samsun'un Kavak ilçesinde dün meydana gelen dolu yağışı, tüm hayatı adet felç etti. Yaklaşık 25 dakika boyunca aralıksız olarak yağan ve büyüklüğü bir yumurta boyutunda olan dolu, ilçede bulunan araçların camlarını parçalayarak kaporta kısmında ise ezikler ve çatlaklar meydana getirdi. Yağan doğudan ilçede bulunan ve çatısı kiremit olan evler de nasibini aldı. Bazı evlerde kiremitlerin kırılması sonucunda su baskınları yaşanırken bazı evlerin çatılarında ise çökmeler meydana geldi.

Dolu felaketinin ardından bu sabah bir araya gelen ilçe halkı Kavak İlçe Kaymakamlığına giderek mağduriyetlerine çözüm bulunmasını istediler. Devletten yardım bekleyen ilçe halkını bilgilendiren Kavak Belediyesi Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, "Maalesef dün ilçemizde 80 yıl sonra ilk kez görülen yumurta büyüklüğünde dolu felaketi yaşandı. Bu dolu araçlarımıza, tarım arazilerine ve binalara zarar vermiştir. Bununla ilgili komisyonlar kuruldu. Binalar ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yapacaklar ancak araçlarla ilgili bu anlamda çalışma yapılmayıp katkı sağlanamayacak. Kaskosu olanlar araçlarını kasko yardımıyla yaptıracak, diğerleri ise kendi imkanlarıyla yaptırmaya çalışacak" dedi.

Araçlarında büyük oranda hasar meydana gelen vatandaşlar ise devletten yardım beklediklerini dile getirdi. - SAMSUN