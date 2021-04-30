Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
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Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu

Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de dolu nedeniyle geçen sene kirazları zarar gören çiftçi, 4 dönümlük arazisinin üstüne file çekerek dolu zararının önüne geçti.

Denizli'de dolu nedeniyle geçen sene kirazları zarar gören çiftçi, 4 dönümlük arazisinin üstüne file çekerek dolu zararının önüne geçti. Bölgede ilk defa bir tarlaya dolu filesi çekilirken, çiftçi bu sene yağan dolu sonrası kendi ürünlerinin hiçbir şekilde etkilenemediğini belirtti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan İbrahim Sarıkaya'nın yaklaşık 4 dönümlük alanın üzerinde bulunan kiraz ağaçları geçen sene yağmur ve dolu yağışı sonrası çatlayarak büyük oranda zarar gördü. 50 bin TL getiri olan tarlasından yaklaşık 3 bin' TL'lik ürün satabilen Sarıkaya, zarar sonrası araştırmalara başladı. Dünya geleninde bazı çiftçilerin dolu filesi kullanarak önlem aldığını öğrenen Sarıkaya, 4 dönümlük arazisi için bu yönteme başvurdu. Dolu filesi alan Sarıkaya, parçaları iple birleştirerek arazisinin üzerini tamamen fileyle kapladı. Tarlanın yanlarına direk kurarak desteklenen fileyi gören vatandaşlar işe yarayıp yaramam konusunda tereddüt etse de, yağan etkili dolu yağışı sonrası Sarıkaya'nın kirazlarında file nedeniyle hiçbir etkilenme olmadı. Kirazların erkenci olmasına rağmen çiçek kısmında bile zarar olmazken, bölgede ise bu sistemi sadece Sarıkaya kullanıyor. Bu sene dolu filesi sayesinde tarlasında rekoltesinin yüksek olacağını belirten Sarıkaya, örtülü alan ile açık alanın arasında sıcaklık farkının da olduğunu ifade etti.

"File sonrasında bizim burada bir zarar söz konusu olmadı"

Kirazların nazik olmasından dolayı hava şartlarından etkilendiğini ve file sonrası yapışlarda ürünlerinin etkilenmediğini ifade eden İbrahim Sarıkaya, "Bu bahçemiz erkenci bir cins. Malum dünya genelinde olduğu gibi iklimler değişiyor. Kiraz çok nazik bir meyve olduğu için dolu ve yağmurdan etkileniyor. Bunun için böyle bir sistem kurduk. Bölgemizde örneği yok bu önleme ilk ben başvurdum. Buradaki hedefimiz, doluya karşı yüzde 100 koruma garantisi veriyorlar. Yağmurdan ise kısmen, çatlamayı önleyecek seviyede koruyor. Bize erkencilik sağlayacak, rekoltenin ve kalitenin yükseleceğine inanıyoruz. Ben bunu uzun zamandır araştırıyordum. Dünya genelinde uygulayanlar ve verim alanlar var. Geçen yıl yağmur nedeniyle zarara uğradık. Bu yılda böyle bir önlem aldık. Geçen hafta bir dolu yağışı oldu. Diğer çiftçi arkadaşlarımız zarar gördüler. Bizim burada bir zarar söz konusu olmadı. Buraya çok dolu yağmadı ama faydası olduğuna inanıyoruz. Çiçeklenmede bir erkencilik sağladı. Örtülü alan ile açık alan arasında sıcaklık farkı var" dedi. - DENİZLİ

Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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