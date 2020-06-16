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Dolunun zarar verdiği bağlarda inceleme

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aşırı yağış ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören Gölmarmara'da incelemelerde bulunarak ürünleri zarar gören çiftçilerle görüştü.

Dolunun zarar verdiği bağlarda inceleme
16.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:12

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aşırı yağış ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gören Gölmarmara'da incelemelerde bulunarak ürünleri zarar gören çiftçilerle görüştü.

Ziyarette Milletvekili Bakırlıoğlu'na CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Hayati Uyar ve parti yöneticileri eşlik etti.

14 Haziran Pazar günü yaşanan dolu afeti Manisa'nın Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde etkili oldu. Dolu afetinden üzüm bağları, mısır ve domates tarlaları ile ürünler zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve yetkililerden dolu afetinin verdiği zararlara ilişkin bilgi alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, "Mayıs ayından bu yana yaşanan afetler Manisa genelinde tarım alanlarına büyük zarar verdi. Hasarlar her ne kadar bölgesel de olsa il ve ilçe ekonomilerini olumsuz etkilemektedir. Hasar tespit çalışmalarına bir an önce başlanarak TARSİM kapsamı dışındaki hasarlar mutlaka karşılanmalı. Çiftçinin borçları ertelenerek, faizsiz kredi verilmelidir. Tarım sigortası olmayan çiftçilerin zararlarının karşılanması için Manisa Valiliği, dolu afeti nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyetinin ortadan kaldırılarak tarımsal zararlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından en kısa zamanda acil destek ödeneği talep etmelidir. Bu afetler sadece Manisa ve ilçelerimizde değil, ülke genelinde etkili oldu. Afetlerin verdiği zararları yerinde görmek ve pandemi döneminde çiftçinin, üreticinin sorunlarını belirlemek amacıyla CHP Genel Merkezi geçen hafta içinde yurdun dört bir yanına Milletvekili heyetleri gönderdi. Milletvekillerimiz çiftçilerle, ziraat odaları, ilçe tarım ve orman müdürlükleri, kooperatifler ve ticaret borsaları ile görüşerek afetin boyutu ile ilgili bir rapor hazırlanacak. Bu rapora Manisa'yı da dahil edeceğiz. Tarım Manisa ekonomisinde önemli yer tutuyor. Manisa Tarımsal üretimde en fazla artı değer katan illerin başında geliyor. Üretim miktarı ve oluşturduğu artı değer bu kadar büyük olunca afetlerin verdiği zararın etkisi de büyük oluyor. Bundan sadece çiftçilerimiz değil bütün Manisa etkileniyor." dedi.

Çiftçinin çok zor günler geçirdiğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "CHP olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Çiftçinin, üreticinin sorunlarını bıkmadan usanmadan dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sadece bu ülkenin değil dünyanın geleceği tarımdadır. Tarıma sahip çıkılmalı, çiftçi, üretici mutlaka desteklenmelidir." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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