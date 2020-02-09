Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti
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Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti

İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.

09.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:32
Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti

'nda akşam beliren dolunay, Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.


İstanbul Boğazı'nda akşam gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle birleşen dolunay manzarasının keyfini yaşadı. İstanbul sırtlarında yavaş yavaş belirerek, köprü manzarasıyla birleşen dolunay görenleri mest etti. Vatandaşlar bu anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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