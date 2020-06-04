Dolunayın rüzgar gülleriyle muhteşem görüntüsü HATAY (İHA) – Hatay'da parlaklığıyla 'Süper Ay'ı anımsatan dolunayın rüzgar gülleriyle görüntüsü izleyenleri mest etti.

HATAY (İHA) – Hatay'da parlaklığıyla 'Süper Ay'ı anımsatan dolunayın rüzgar gülleriyle görüntüsü izleyenleri mest etti.

Hatay'ın Belen ilçesinde dolunayın görüntüsü doyumsuz manzara oluşturdu. Parlaklığı ve görkemiyle Süper Ay'ı anımsatan dolunay vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Rüzgar gülleriyle birlikte fotoğraf karelerine yansıyan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - HATAY

Kaynak: İHA